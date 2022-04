Porotce show Peče celá země slavil kulatiny v Londýně: Přátelé se slétli z celého světa

Josef Maršálek vstoupil do klubu čtyřicátníků. Super.cz

Od 3. dubna je z populárního cukráře Josefa Maršálka čtyřicátník. Porotce televizní show Peče celá země oslavil jubileum ne zcela tradičním způsobem. Namísto klasické narozeninové party vyrazil s manželem za přáteli do Anglie, kde řadu let působil jako cukrář. „Sbalili jsme se a vyjeli do Londýna. S přáteli jsme oslavovali tři dny v kuse,“ svěřil se nám Maršálek.