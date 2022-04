Král srandy a jeden z největších kamarádů v této branži. Jan Rosák vzpomínal na Josefa Aloise Náhlovského (✝72)

Moderátor Jan Rosák a herec Josef Alois Náhlovský si byli velmi blízcí. Profimedia.cz

„Znali jsme se hrozně dlouho, někdy od 90. let. Tenkrát jsme začali jako taková tenisová parta, a to se pak rozšířilo i na pracovní přátelství,“ svěřil nyní Super.cz moderátor a hlasatel.

Přestože je pojilo letité přátelství, dělila je od sebe vzdálenost. „Pravidelně jsme se nevídali. Napřed bydlel v Ústí, pak se přestěhoval do Luhačovic, a to je přece jen docela štreka. Ale když jsme měli příležitost jet na Moravu, tak jsme se navštěvovali,“ vysvětluje Jan Rosák, který svého kamaráda naposledy viděl loni.

Jejich pouto ale bylo silné. „Když vám řeknu, že to byl jeden z největších kamarádů v této branži, tak to vůbec nepřeháním,“ posteskl si nad ztrátou blízkého člověka moderátor.

O zesnulém herci se odjakživa tradovalo, že dokázal pobavit publikum jako málokdo, s čímž Jan Rosák naprosto souhlasí. A to nebyla hercova jediná přednost. „Byl to velice upřímný a přímý člověk, a hlavně byl pro naši partu ,Král srandy', jak jsme mu i říkali. I když mu nebylo dobře, tak pořád dělal srandu, a navíc to byl velice vzdělaný člověk, s ním se dalo bavit o všem. Bude moc chybět,“ dodává Jan Rosák. ■