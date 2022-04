Půvabná švagrová Geislerové se pochlubila syny: Chlapcům píše herečka deník už od jejich početí

Kristýna Janáčková Super.cz

Chlapci nesměli chybět na křtu deníku S láskou, máma, který nyní herečka vydala. Sama synům píše deníčky již od jejich početí a starší Louise už jich má 50. „Když jsem zjistila, že čekám Louisíka, tak jsem mu začala psát deník. Nejdřív jsem myslela, že to bude moje osobní terapie. Nakonec to přerostlo v to, že mu to píšu každý den se vším všudy, i ty negativní věci. Měl by vědět, co máma prožívá,“ svěřila se Super.cz herečka s tím, že v psaní pokračuje i u mladšího syna.

Herečka svou prvotinu dokonce křtila v den, kdy před rokem vyrazila s mladším synem do porodnice. „Neplánovala jsem to, ale vyšlo to tak. Rodila jsem 32 hodin,“ řekla nám švagrová Ani Geislerové. Na křtu knihy měla Kristýna celou rodinu a podpořit ji přišel také manžel. „Zvládám to krásně, mám úžasné zázemí, mám velkou pomoc a úžasně fungují babičky a můj táta,“ svěřila se nám Kristýna, která i se dvěma chlapci pracuje. „Pokračuji dál v hraní, nechci se své profese vzdávat, mám představení, ve kterém hraji a když přijde nějaké hezké natáčení, tak moc ráda,“ dodala Kristýna. ■