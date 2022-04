Snad jí to napotřetí vyjde: Avril Lavigne se zasnoubila se slavným hudebníkem. Mrkněte, jak proběhla žádost o ruku

Avril Lavigne a Mod Sun se zasnoubili. Profimedia.cz

„V den, kdy jsme se poznali, jsem věděl, že jsi ta pravá,“ popsal zamilovaný příspěvek rapper, vlastním jménem Derek Ryan Smith. „Spolu navždycky,“ dodal.

Zásnuby proběhly 27. března. „Byla to ta nejromantičtější žádost,“ prozradila zpěvačka magazínu People. „Byli jsme v Paříži, projížděli se na Seině, hrál nám houslista, nechyběly růže a šampaňské. Jako by se čas zastavil a existovali jsme jenom my dva,“ popsala.

A prozradila i něco málo o svém prstenu. Vyrobili ho speciálně pro ni v klenotnictví v Beverly Hills a je na něm vyryto „Ahoj, ikono,“ což jsou první slova, která kdy Mod Sun Avril řekl. Dále na něm stojí Mod + Avril.

„Od začátku věděl, že chci kámen ve tvaru srdce, protože když jsme se potkali, měli jsme stejné srdíčkové prsteny. Od té doby jsme je nesundali, takže se nabízelo mít takový i zásnubní prsten. Miluji ho,“ dodala ke šperku.

Hudební pár se seznámil během spolupráce na písni Flames, která vyšla loni v únoru. A byla z toho láska jako trám.

Zpěvačka půjde k oltáři potřetí, za frontmana Sum 41 Derycka Whibleye byla vdaná v letech 2006-2010. Za Chada Kroegera z Nickelback v letech 2013-2015.

Mod Sun se žení poprvé. V minulosti byl ve vztahu s herečkou Bellou Thorne. V roce 2019 se rozvířily spekulace, že se zasnoubili, ty se ale nepotvrdily a vztah nakonec skončil bouřlivým rozchodem. ■