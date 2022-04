Deník své malé dcerce zatím psát nezačala: Neuvěříte, co Miluška Bittnerová ale holčičce schovává

Miluška Bittnerová Super.cz

„Dva roky jsem si skoro každý den vzpomněla na Kristýnu Janáčkovou, která svému dítěti píše deníček, zatímco já jsem úplně příšerná matka a nemám pomalu ani vyvolané fotky. Sice je mám, ale nejsou zařazené v albu, nesbírám články ani časopisy, ale Betynce chci něco nasbírat a něco zapisovat,“ svěřila se Super.cz na křtu deníku Miluška Bittnerová a vtipně popsala, co své dceři zatím nasbírala.

„Vlásky mám ustřižené v nějaké obálce někde v šuplíku. Zoubky jí ještě nepadaly. Pak má krabičku s poklady, má tam dárky ke křtu, co dostala, a jinak si už nepamatuji, co jsem tam dala. Třeba účet z její první návštěvy restaurace, má tam strašné kraviny,“ řekla se smíchem herečka, která stále zvládá skloubit práci a roli maminky, a to bez pomoci chův.

„Já to zvládám fantasticky, jsem jeden z mála lidí, který si pochvaluje covidové období. Já jsem dva roky měla hodně času na Betynku, divadla skoro nebyla, mohla jsem si užívat, jak malá rostla. Teď když se to rozjelo, tak stále stíhám, zvládáme to, malá nemusí chodit do jesliček, tak uvidíme, co bude dál,“ dodala herečka. ■