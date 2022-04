Ornella Koktová poprvé ve společnosti s malou dcerkou: Má za sebou další operaci, doufá, že už je v pořádku

Ornella Koktová Super.cz

„Tohle je její úplná premiéra, bála jsem se, že bude brečet, bylo tady hodně fotografů, byla jsem oslepená a ona taky, ale ustála to dobře,“ svěřila se Super.cz Ornella, která si roli trojnásobné maminky užívá. S manželem Pepou Koktou vše zvládají jen ve dvou.

„Pracuji z domova a manžel taky, takže jsme na děti nonstop oba. Když jedu do města já nebo manžel, tak se vystřídáme a zvládáme to ve dvou. Sama jsem s nimi byla na horách a bylo to drsný,“ prozradila Ornella s tím, že nejstarší syn Quentin s mladším bráchou Svenem a sestrou Lili také pomůže.

„Musím říct, že jo, ale přepadla ho už před puberta, ale když zavelím, tak ví, co jsou pleny a kočár,“ prozradila Ornella, která si po narození dcerky užila své. Musela být hospitalizovaná kvůli těžkému zánětu v oblasti střev, ke kterému se přidaly další obtíže a hrozila i embolie plic.

„Vrátila jsem se teď do sedla, dlouho po porodu jsem nemohla nic dělat. Teď jsem měla ještě jednu operaci. Jsem v pořádku, ale jelikož jsem měla nález pod žebry, udělali mi jizvu, která nebyla hezká, takže jsem v březnu byla u pana doktora a udělali mi reoperaci jizvy a zároveň mi sešil diastázu, a to bylo tedy hodně bolestivé. Řekla jsem si, mám tři děti, mám hotovo, tak jsem šla na operaci a jsem spokojená,“ svěřila se nám Ornella na pátých narozeninách bistra s palačinkami. ■