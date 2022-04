Dnes nemá o kšefty nouzi. Zpěvák skupiny Jelen ale v minulosti neměl na jídlo ani na elektřinu

Byly časy, kdy Jindra Polák neměl na zaplacení složenek.

„V práci se stal takový průšvih a shodou okolností, byť nebyl můj, tak skončil na mně. A já jsem tenkrát skončil víceméně bez peněz a bylo to takové dost náročné,“ řekl zpěvák v ranní show Snídaně šampionů na českých Hitrádiích s tím, že to, co se děje v písničce Nebe nad Prahou, se mu skutečně stalo.

„To, co se zpívá v té písničce, ty přestříhaný dráty, to se fakt dělo. Byli jsme nějakou chvilku bez elektřiny, nebylo na jídlo. Takže jsem to dělal tak, že jsem po práci vzal kytaru a vyrazil jsem do ulic a tam jsem hrál, abychom tohle období nějak zvládli,“ svěřil.

Dnes to zní paradoxně, se svou kapelou Jindra Polák v roce 2016 vyhrál Anděla a Jelen dlouhodobě patří mezi špičku české hudební scény. ■