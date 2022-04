Krásná Miss doma přivítala pět příbuzných z Ukrajiny. Sestřenice už chodí do české školy

Angelina Kostyshynová Super.cz

"Větší část rodiny jsme přivezli do České republiky. Ačkoli jsou ze západu, nikdo nevíme, co tam může přijít. Je lepší, aby byli s námi," řekla Super.cz Angelina. "Část rodiny je v Charkově, ale ti nechtěli opustit svůj domov, zůstali na Ukrajině. Přestěhovali se do menšího městečka nedaleko Charkova," upřesnila modelka.

Pětičlenná rodina bydlí nyní u jejích rodičů. "Já s bráchou bydlíme asi pět kilometrů od rodičů. Maminka vaří každý den, o vše se stará. Byla zvyklá být jen s taťkou, teď je jich doma sedm," prozrazuje.

Cítí, že psychika se u ukrajinských příbuzných velmi zlepšila. "Je na nich znát, že jsou na tom psychicky lépe. I oni oceňují to, že jsou v bezpečí. Sestřenice už chodí do školy," dodala Angelina, která se snaží s rodinou mluvit ukrajinsky.

"Neumím tak dobře ukrajinsky, rozumím všechno, mluvit je pro mě náročnější, ale snažím se," uzavřela. ■