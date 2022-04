Slavná komička práskla, jak to má s Kim Kardashian: Lituje legendárního momentu, kdy sebou flákla na červeném koberci?

Na tento povedený kousek Amy Schumer nelze zapomenout. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Mezi stovkou nejvlivnějších hvězd byli i Kanye West (44) a Kim Kardashian (41), tehdy ještě šťastně svoji. Jejich pózování na červeném koberci tehdy přihlížela i Amy, která dostala geniální nápad, že sebou před párem mrskne o zem.

Zeptala se jejich asistentky, jestli to může udělat, a ta jí prý odpověděla: „Nemůžu ti bránit.“ A tak sebou Schumer práskla přímo před hvězdný pár. Okamžik pochopitelně zachytili všichni fotografové a navždy se vepsal do historie, i když se na první dobrou nezdálo, že by z jejího vtípku byli Kim s Kanyem nadšení.

Ani jeden skoro nehnul brvou, West zachoval naprosto kamenný výraz, když herečku překračoval, zatímco Kim na ni udiveně zírala. A jak to má Amy s televizní hvězdou dnes? A nelituje svého vtípku?

„Nelituji toho,“ odpověděla popravdě během testu Schumer, Snažila se sice zachovat vážnou tvář, ale při pohledu na fotky se smíchu nakonec neubránila.

„Flákla jsem sebou, protože mi to přišlo vtipné,“ dodala. Tázající se jí pak zeptala, jestli to byl pokus skamarádit se s Kim.

„Ne v tu chvíli, Kim nevypadala, že je jí do smíchu, ale dnes jsme kamarádky,“ odpověděla opět pravdivě.

O jejich přátelství pak promluvila i v pořadu Andyho Cohena. „Je součástí mého podpůrného systému a doufám, že i já jejího,“ popsala přátelství s Kim.

Dokonce je také fanynkou jejího prádla Skims. „Snažím se stát jejich modelkou, ale Kim mi nebere telefon,“ dodala s humorem sobě vlastním.

Amy byla jednou z moderátorek letošních Oscarů. Nechala se slyšet, že po skandální facce Willa Smithe bude potřebovat aspoň měsíční dovolenou. Diváci ji od konce března mohou vídat také v seriálu Life & Beth streamovací sítě Hulu. ■