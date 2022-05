Hvězda Televizních novin a zpěvák ze SuperStar mají společnou show: Jak si Koranteng a Cristovao padli do oka?

Ben Cristovao Super.cz

Moderátor Rey Koranteng (47) a zpěvák Ben Cristovao (34) nechají diváky nahlédnout do zákulisí svého života v novém pořadu Rey a Ben Show. Tohle nečekané spojení hvězdy Televizních novin a zpěváka, který vzešel ze SuperStar, asi nejednoho překvapí. My jsme byli u samotného natáčení a oba hlavní aktéři nám přiznali, že si svého parťáka nemohou vynachválit.

„Těšit se můžete hlavně na Reye v úplně jiné roli, než ho znáte standardně. I já ho vlastně teď poznávám,“ svěřil Super.cz Ben Cristovao. „Asi ta nejkrásnější věc, která na tomhle projektu je, kromě toho, že se snažíme ukázat alternativní způsoby, jak se dá fungovat v rámci šoubyznysu nebo běžného života, je i to, jak se na tohle dívají dva odlišné světy,“ vysvětluje dále.

Přestože se každý z nich pohybuje ve zcela odlišném šoubyznysovém prostředí, každý žije jiným způsobem života a dělí je generační rozdíl, mají i leccos společného. Třeba že jejich maminky pocházejí z Česka, ale tatínkové z Afriky. Na co se v jejich novém pořadu, který poběží na portálu Nova Plus, mohou diváci těšit?

„Rey má svoje zvyky, standardně zajeté procesy a já do toho vstupuju a ukazuju mu, jak to dělám já nebo jak se to dá dělat. On se díky tomu podívá na spoustu míst, tréninků a vyzkouší si všechno, čemu se věnuju. Já zase nahlédnu do toho, jak pracuje on,“ popisuje zpěvák.

Samotného jej překvapilo, když poznal jednu ze stálic televizní obrazovky v soukromí. „Je to strašný pohodář, neuvěřitelný profík v soukromí i mimo natáčení. Vždycky chce o všem všechno vědět, chce nad tím mít kontrolu, hodně věci zkoumá, má neuvěřitelný přehled a strašně dobře si pamatuje. Do toho je letec, pilot, pro mě další neuvěřitelná věc, o které jsem nevěděl. Obecně je velmi přátelský a umí si povídat úplně o všem,“ vychválil svého kolegu Ben Cristovao. ■