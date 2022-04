A už je členkou rodiny Beckhamových! Svatba vyšla obě movité rodiny na téměř 88 milionů

Brooklyn Beckham a Nicola Peltz se vzali Profimedia.cz

Téměř dva roky po zasnoubení se konala dlouho očekávaná svatba Brooklyna Beckhama (23) a Nicoly Peltz. Ta se po včerejší honosné svatbě, která dle propočtů zahraničních médií vyšla na téměř 88 milionů korun, bude nyní jmenovat Nicola Beckham Peltz, jak uvedl deník The Sun.

Brooklyn a Nicola se potkali v roce 2017 na festivalu Coachella, kde byl ještě Beckham se svou ex Hanou Cross, dohromady se dali až v roce 2019 a vztah veřejnosti představili v listopadu toho roku, kdy společně vyrazili na Halloweenskou párty. Zasnoubili se po necelém roce v červenci roku 2020. Vzhledem k pandemii koronaviru posouvali termín svatbu až na dobu, kdy budou moci svůj svazek plně oslavit.

A že šlo o velkou akci, jak se můžete podívat na fotky z pozemky Nicolina otce na Floridě.

Mezi hosty se objevila Serena Williams (40), Eva Longoria (47), Mel C či rodinný přítel Beckhamových Gordon Ramsay s rodinou. Samozřejmě spolu s Brooklynem slavila celá jeho rodina. David Beckham (46) před časem ukázal svůj oblek, ale zbytek rodiny zatím ze svatby více neprozradil. Už na předsvatební večeři hosty nevěsta požádala o to, aby nepoužívali své mobily k pořizování snímků.

V rozhovoru před svatbou uvedla Nicola, že má největší stres z prvního tance. „Děsí mě to, protože neumím tančit,“ uvedla ve videu pro časopis Vogue, na což Brooklyn odpověděl: „Já jsem skvělý tanečník, takže to neděsí, zato ze svatebního proslovu strach mám.“ Ve videu také uvedl, že z nich dvou nejspíš bude on tím, který uroní slzu, jelikož je velice emotivní.

Snad se pár i hosté brzy podělí o pár snímků z pomézní svatby, na kterou si mnoho hostů dovezlo i vlastní vizážisty. Oficiální fotografie nezveřejnili ani novomanželé. ■