Pozdravila DiCapria a letěla: Britská televizní hvězda popsala nepříjemný zážitek z nočního klubu

Gemma Collins se prý v klubu potkala s DiCapriem a dopadlo to neslavně. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Gemma Collins (41) se řadí mezi nejvýraznější účastnice britské reality show The Only Way Is Essex (TOWIE). Účastnila se ale také Big Brothera a dalších pořadů a aktuálně vystupuje se svou one woman show Big Night Out.