Kauzy Kotka se Saskií Burešovou a nového páru Brzobohatý a Písařovicová: Reklama zadarmo pro pořady Libora Boučka?

Libor Bouček (41) má na Primě pod palcem dva pořady. Máme rádi Česko a Inkognito. A oba se v poslední době dostaly do hledáčku médií. První díky Vojtovi Kotkovi (34), který pronesl neuvážený vtípek na adresu hlasatelky Saskie Burešové (75), druhý zase kvůli novému páru Daniela Písařovicová (43) a Ondřej Gregor Brzobohatý. Kdyby si měli v televizi zaplatit takovou reklamu, asi by se nedoplatili.

"Tyhle dva pořady jsou pro mě akorát, nebudu je měnit a daří se jim. Lidi se na ně dívají, což mě těší," míní Libor a s tím, že by se mediální kauzy nějak výrazně promítly do zvýšení sledovanosti, polemizuje. "Výsledky Inkognita jsou skvělé od prvního dne. Zadání jsme naplnili, má to dvacet procent share, což je obdivuhodný výsledek. Je tady spokojenost a funguje to. Žádná další kampaň s tím nijak nesouvisí," ujistil, že vztah mezi hudebníkem a moderátorkou DVTV není součástí žádné skryté reklamy.

Podobně to mohlo vypadat s Máme rádi Česko a skandálem kolem Vojty Kotka. "Já jsem žádné kauzy neřešil. Myslím si, že je to nějaká shoda okolností. Možná je to dané i tím, že je společenský život utlumený a není co moc řešit. Jakákoliv miniatura pak může vyrůst do krásných rozměrů," soudí Bouček.

S Liborem jsme probírali i další témata. Mimo jiné i moderování společenských akcí. "Sice už nějaké jsou, ale myslím, že obecně na ně společnost nemá moc náladu. Což je legitimní. Myslím, že doba utlumení společenských aktivit pokračuje. Je to pochopitelné, protože když se člověk zamyslí nad tím, co se děje ne tak daleko od nás, tak to na velkou juchandu není. Jsou spíš akce, které jsou obchodní anebo nějakým sdělením pro zaměstnance," upřesnil Bouček svoje netelevizní aktivity. Až tak ho to ale nebolí, protože má mnohem víc volných večerů pro manželku a třináctiměsíčního syna. ■