Aňa Geislerová má krásnou dceru. Půjde Stella v hereckých stopách své matky?

"Má takové tendence. Ale zkonstatovala jsem, že je velký úspěch, že jsem matkou dvou středoškoláků, a ani jedna škola, kterou studují, není herecká. Kam ji to potáhne, nechávám na ní, šikovná ale je," řekla Super.cz Geislerová.

Herečka s dcerou a také s manželem Zdeňkem Janáčkem dorazili na křest diáře Kristýny Janáčkové, která je švagrovou Ani Geislerové. "Kristýna má křest, je to pro nás rodinná akce, tak Stella šla. Je to na ní," usmála se herečka.

Sama svým dětem první rok života diář vedla.

"Začala jsem, když jsem byla těhotná s Brunem, pak jsem psala diář Brunovi i Stelle a Max už je takový ošizený. Ale první rok děťátka mají všechny. Má to význam, cokoli si člověk zapíše, ho pak potěší," vysvětlila s tím, že z diáře Kristýny Janáčkové je nadšená.

"Je to strašně krásný. Je to pečlivý, praktický. Jsou tam věci, které vás běžně nenapadne zapisovat, jsou to jednoduché, ale krásné věci, které si pak budete pamatovat. Trvá to až do šesti let," doplnila. ■