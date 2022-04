Bez make-upu, filtrů i dobrého nasvícení: Takhle vypadá Jennifer Lopez po ránu

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Protože se pyšní velmi mladistvým vzhledem, fanoušky zajímá, v čem tkví její tajemství. Zpěvačka je hrdou majitelkou vlastní kosmetiky JLo Beauty a nedá dopustit na dobré vitaminové sérum, kvalitní opalovací a hydratační krém a oční sérum.

Není to ale zdaleka jen o kosmetice. Jennifer o sebe pečuje celý život a je to znát. Kromě dostatečného spánku a hydratace se také vyhýbá alkoholu, kofeinu a dbá na zdravou, vyváženou stravu, což jejímu vzhledu jistě prospívá.

Jennifer již několikrát vyvrátila spekulace, že by holdovala botoxu. „Jsem to jenom já! Po milionté, nikdy jsem nepodstoupila žádný botox ani nic podobného, co by se vpravovalo injekčně nebo chirurgicky,“ usadila loni v lednu hatera, který se do ní pustil na Instagramu.

„Nikdy jsem do toho nešla. Bylo mi 23, když mi doktor radil, že mám malou vrásku tady a támhle a že bychom měli začít s botoxem, ale s díky jsem odmítla. Můj expřítel mě povzbuzoval, ať do toho jdu, sám ho podstupoval, ale nechtěla jsem. Stejně nemám ráda jehly,“ dala již v minulosti najevo svůj postoj v rozhovoru pro Elle. ■