Zpěvák Jan Bendig po Výměně manželek slevil: Místo osmi dětí už mu postačí jen jedno

Jan Bendig Super.cz

„Bylo to hrozně fajn, což jsem nečekal, myslel jsem, že to bude drsné, ale hrozně jsem si to užil. Rodina byla úžasná a je to zážitek na celý život,“ svěřil se Super.cz zpěvák. „Já jsem to říkal ve Výměně, že bych chtěl takovou velkou bláznivou rodinu jako tam. Asi ne už teď tak velkou, stačily by dvě děti, možná i to jedno. Ale jsem rodinný typ, i kdyby byly čtyři, tak se o ně postarám s láskou,“ prozradil zpěvák, který se s partnerem o tématu rodičovství už baví.

„Bavíme se o tom, jsme spolu devět let, zatím na to ještě máme čas, budujeme si vše okolo, aby tomu dítěti nic nescházelo,“ řekl Honza Bendig, který zatím svou péči vynakládá mezi domácí mazlíčky. Od natáčení se jejich rodina totiž rozrostla o dalšího člena.

„Budeme mít asi pět psů. Teď máme čtyři, je to fajn, doma máme živo, jsou jako moje děcka. Měli jsme ze začátku dva, nakonec jsme si vzali pejska od souseda, kteří ho museli dát pryč kvůli alergii. Tři už nebyli takový rozdíl a najednou přišel mopsík k narozeninám a teď možná budeme mít pátého,“ dodal se smíchem Jan Bendig, kterého jsme potkali na pátých narozeninách bistra s palačinkami. ■