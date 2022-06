Rey Koranteng strávil první měsíce života v Africe. Toho, že opustil zemi svého zesnulého otce, nelituje

Rey Koranteng Super.cz

Rey přiznává, že se o sobě navzájem dozvěděli spoustu nového. „Překvapilo mě, že Ben nejí maso, žije veganským životem. Já jsem samozřejmě zprostředkovaně věděl, co je to veganství, ale nedovedl jsem si to představit do detailu, a to mi Ben ukázal. Podle mě to není nic snadného být v dnešní době veganem,“ svěřil Super.cz moderátor.

Přesto mají oblíbený moderátor a zpěvák leccos společného. Jejich maminky pochází z Česka a tatínci z Afriky. O své rodině z Afriky nám Rey povyprávěl již v předchozím rozhovoru, nyní prozradil, jak se jeho rodiče seznámili v Praze. „Myslím si, že to bylo v tanečních nebo jak se dřív chodilo na takové ty čaje a tancovalo se tam. Pak se vzali a po dvou letech jsem se narodil,“ říká.

V Africe prožil první měsíce svého života. „Byl jsem miminko, byly mi dva měsíce, když jsme odlétali do Akkry a vraceli jsme se, když mi byly asi necelé dva roky,“ vypráví. Od té doby zakotvil natrvalo v České republice. Toho, že nezůstal delší dobu v zemi svého otce, ale nelituje.

„Jsem v Česku spokojený, mám to tady rád. Jsem Čech, ani neříkám, že se cítím jako Čech, protože jsem. Dnes je navíc situace taková, že kdykoliv člověk chce, tak přes všechny útrapy pandemie se může podívat kamkoliv,“ vysvětluje moderátor.

Výhledově se dovolené v Africe nebrání. „Mám tam nějaké rodinné vazby, ale teď mě to tam upřímně neláká. Až budu chtít jednou prohřát kosti, tak tam pojedu, teď ne,“ dodává s úsměvem. ■