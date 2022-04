Minišaty s peřím i odhalené celé bříško: Těhotenské outfity Rihanny jsou pekelně sexy

Rihanna Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Nikdy se nebála odvážných outfitů, ale od té doby, co je Rihanna (34) těhotná, vyhledává je mnohem více. „V tuhle chvíli mě baví prosazovat to, co je sexy. Když ženy otěhotní, má společnost tendence vyvolávat v nich pocit, že se mají schovávat a skrývat svou sexy stránku. Říkají, že teď sexy nejste, ale že zase budete, ale na tyhle kecy já jim se*u,“ uvedla před časem pro Refinery29.