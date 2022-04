Najdete podobu? Vítěz StarDance a Tváře už podruhé na jevišti ztvární Václava Neckáře

Jan Cina Super.cz

Václav Neckář (78) je mu zřejmě osudem. Poté, co ztvárnil jeho roli v muzikálu podle filmu Šíleně smutná princezna, si Jan Cina (34) zahraje přímo postavu zpěváka v recitálu Marta podle životního příběhu zpěvačky Marty Kubišové (79). "Je to podruhé, nevím, jestli naposledy. Uvidíme, co život ještě přinese," řekl Super.cz vítěz soutěží Tvoje tvář má známý hlas a StarDance.

"Spolu s Denisem Šafaříkem, se kterým se alternujeme, se pokusíme ztvárnit skutečného Václava, jeho osobnost, a to v průřezu třiceti let. Nemyslím, že to bude maskérsky náročné, bude se pracovat spíš s nějakou stylizací," domnívá se.

S Neckářem se sice setkal, ale to bylo v souvislosti se Šíleně smutnou princeznou, a také si s ním zazpíval na koncertě. Kvůli nové roli se s ním ale ještě neradil. "Určitě bych byl rád. Chtěl bych s ním probrat nějaké detaily z té doby, protože mi to přijde fascinující. Díval jsem se na dokumenty z období pražského jara a muselo to být neskutečné. Bylo zvláštní, že se lidi začali usmívat. A pak zase na dlouhou dobu přestali," svěřil se.

S hercem jsme si v našem videu povídali i o jeho další práci a samozřejmě nás zajímalo, zda si jako vítěz taneční soutěže po StarDance se svojí taneční partnerkou Adrianou Maškovou zatančili. "Zatím ne, ale čeká nás ples na její rodné Moravě. Tam se moc těším, ale zároveň se toho bojím, protože si nechci utrhnout ostudu. Tam by mě roznesli na kopytech," smál se. ■