Gábina Partyšová se vrací ke zpívání: Roli v Bídnících už jednou dostala, ale vzdala ji kvůli rozvodu

Gabriela Partyšová Super.cz

Sice se říká, že do jedné řeky dvakrát nevstoupíš, ale přesto to zkusila. Před deseti lety získala Gabriela Partyšová (43) v konkurzu roli Eponiny v muzikálu Bídníci v produkci Františka Janečka (77). Ovšem do divadla GoJa Music Hall nenastoupila. Teď dorazila opět na konkurz, protože se Bídníci budou od září opět uvádět.