Po dětech přibrala 30 kilo, ale 17 už má dole: Bývalou finalistku SuperStar jsme na konkurzu Bídníků skoro nepoznali

"Teď už jsou děti větší, nemůžu se na ně vymlouvat a musela jsem se sebou začít něco dělat. Dole mám asi sedmnáct kilo, ale ještě to zdaleka není finální verze," řekla nám Leona, kterou jsme potkali na konkurzu na muzikál Bídníci, když se v divadle GoJa Music Hall ucházela o zápornou roli hostinské, paní Thenardierové, kde nějaká ta kila navíc nevadí.

"Snažím se hubnout pomalu, aby to bylo trvalejší. Ale už jsem doopravdy musela i ze zdravotních důvodů. Měla jsem i dost hrozné jaterní testy. Vlastně nebylo na výběr. Teď je mi ve všech směrech líp," ujistila nás zpěvačka, která by se ráda po mateřské dovolené a pandemii opět naplno vrhla do práce. ■