Tady nevraživost evidentně nepanuje: Agáta Hanychová se ve společnosti objevila po boku expřítele

Už půl roku je Agáta Hanychová šťastně zadaná. Randí s lékařem Andrejem Nikovem, na kterého pěje samou chválu. Na poslední společenské akci, kde se objevila, ale pózovala po boku svého ex Adama, který byl jednou z hvězd reality show Survivor.

„Jsme kámoši a těšíme se, že spolu půjdeme wakeovat. Dokonce plánujeme nějaké společně wakeové akce,“ svěřila se Agáta Super.cz, která se s Adamem potkala na pátých narozeninách bistra s palačinkami. Přivítání dvojice proběhlo úsměvem a pusou na tvář, tady byste nevraživost hledali jen těžko.

„My jsme kámoši a myslím, že je fajn, když si dva dospělí rozumí, ale my zůstaneme kámoši,“ dodala modelka, které to se současným přítelem klape. Na party, na kterou dorazila se synem Kryšpínem, také předvedla zcela nový účes. Nutno říct, že v tmavém mikádu to modelce opravdu sekne. ■