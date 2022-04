Za 10 měsíců shodila takřka 40 kilo: Mladší sestra Ornelly předvedla svou novou figuru v upnutých šatech

Charlotte Štiková Super.cz

„Trvalo to asi 10 měsíců, zhubla jsem kolem 40 kilo,“ svěřila se Super.cz Charlotte, která je se svou proměnou spokojená. Po rychlém hubnutí bude muset své křivky vyladit s pomocí lékaře. „Teď jsem byla u doktora a říkal, že mám ideální váhu. Jenže jsem zhubla rychle a mám někde povadlou kůži, takže mě bude čekat odstranění, pak budu už spokojená, těším se na to,“ prozradila nám sestra Ornelly Koktové a popsala, jak se k vysněné váze za tak krátkou dobu dostala.

„Byla to hlavně strava. Před tím jsem jedla docela velké porce a teď jsem to zmenšila a jím vícekrát. Také cvičím, chodím do posilovny,“ řekla Charlotte, která je ráda, že může také v obchodě vybírat šaty v jiných velikostech. „Teď si můžu kupovat šatičky, musela jsem si kupovat hadry, do kterých jsem se schovávala, teď se mohu hezky oblíkat,“ dodala Štiková na narozeninách bistra s palačinkami, kam dorazila se svou sestrou. ■