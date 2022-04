Provoňte si domov jako celebrity: Hitem je spojit úklid s aromaterapií! Foto: Shutterstock.com

Pojem aromaterapie zná asi každý, ale ne každý skutečně ví, co to přesně znamená a jak široké má využití. Aromaterapii totiž můžeme použít nejen při masáži, ale také při koupeli, inhalaci, nebo dokonce i při úklidu a zútulnění domácnosti.

Aromaterapie je specifický druh alternativní medicíny, při které se používají přírodní vonné a esenciální oleje. Vůně z těchto olejů má léčebné účinky na lidské tělo i psychiku a jde tak o jednu z nejpříjemnějších procedur, které pomohou obnovit tělesnou i duševní harmonii.

Jak to voní u světových celebrit?

Vůně hrají v našem životě důležitou roli. Už novorozenci dokážou rozeznat vůni své matky. Vůně v nás mohou vyvolat dávno zapomenuté vzpomínky, mohou nám zlepšit náladu, zbavují nás stresu. Každý také preferuje specifické druhy vůní, které jsou jeho nosu příjemné. Příkladem budiž celebrity, které zveřejnily své preference. Se kterou se na oblíbených vůních shodnete?

Zpěvačce Beyoncé voní hutné sladké vůně, vyhledává ty parfémy, které obsahují sladkou vanilku. Naproti tomu Rihanna upřednostňuje kořeněné a svěží vůně. Jejími stálicemi jsou dřevité vůně, hřebíček, cedr, pomeranč či klementinka. Herečka Jennifer Aniston si potrpí na květinové svěží až lehce sladké vůně. Potěší ji vůně růží a fialek. Herečka Kate Hudson se ráda obklopuje ovocno-květinovými vůněmi, zbožňuje vůni květu mexického pomerančovníku.

Beyoncé si soukromí pečlivé hlídál, o své oblíbené vůně se ale podělila

Vonět nemusí jen parfém

Pozor na to, protože vůně do našich životů nemusí vstupovat jen prostřednictvím parfémů. Velmi oblíbené jsou vonné svíčky, oleje, tyčinky, difuzéry a podobně. Velkým hitem jsou také voňavé úklidové prostředky. Ty nejenže odstraní nečistoty, ale ještě po sobě zanechají příjemnou vůni. Nehledě na to, že se při používání těchto produktů stává úklid doslova aromaterapií.

Každý kout má svou vůni

Předsíň a vstupní hala o obyvatelích bytu prozradí mnohé. Jde o velice důležité místo, které každému návštěvníkovi ihned napoví, co ho asi dále čeká. Vstupní haly by měly nechat zapomenout na stres a chaos běžného života a nabídnout příjemnou intenzivní vůni. Většinou se používají vůně lehce kořeněné, svěží citrusové až sladké. V rámci vstupní zóny je možné si pohrávat s vůněmi dle aktuálního období (vánoční, jarní, velikonoční, letní, podzimní vůně).

Sidolux Baltic Amber je inspirován orientálními parfémy. Už při úklidu se tak budete cítit jako v luxusní parfumerii a vůni ucítíte ještě dlouho po použití

Pro koupelny jsou vhodné svěží vůně, které si spojujeme s pocitem čistoty, hygieny a svěžesti. Obecně se doporučují tedy ovocné a citrusové vůně s jemnými kořeněnými tóny. Jsou to vůně citrusů a eukalyptu, máty či kokosu.

V kuchyni dochází často k mísení různých pachů, hlavně výparů z vaření. Vhodné vůně do kuchyně mohou být sladké (vanilka, hřebíček), ale i citrusové. Kuchyně je také správné místo pro používání sezonních vůní, například o Vánocích jsou to jablko a skořice.



Vůně, které by měly ovládnout obývací pokoj, jsou čistě na preferencích každého. Je to stejné jako u zmiňovaných celebrit, vůně hlavního obývacího prostoru jsou odrazem naší osobnosti. Může to tedy být sladká, kořeněná, ovocná nebo květinová vůně.

Sidolux Universal seženete v mnoha vůních, vybere si jistě každý

V pracovně by měla dominovat povzbuzující vůně, která člověka povzbudí k práci. Skvělé jsou svěží a klidné vůně jasmínu, rozmarýnu a travnaté tóny vůní.



A nakonec je tu ložnice. V té se doporučuje používat uklidňující vůně, které uvolňují stres a navozují příjemnou a klidnou atmosféru vhodnou k relaxu a načerpání nových sil. Ideální jsou jasmín, heřmánek nebo levandule.



