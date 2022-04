Co na něj říkáte? Sexy idol Vladimír Polívka šokoval razantní proměnou. Odbarvil si vlasy

Vladimír Polívka Foto: Instagram V. Polívky

Herec, moderátor a nejstarší syn Bolka Polívky (72) je považován za jeden z českých idolů žen a dívek, kterého ho obdivují nejen pro jeho mužné rysy a oči jako studánky. Nejednu z fanynek nyní překvapil razantní proměnou barvy vlasů.

„Já vím no. Ale není to jen tak! Má to svůj důvod! A teď pojď do mě - jo, nebo ne?,“ vyzval herec fanoušky na svém profilu, aby mu pod fotku napsali, jak se jim jeho nový look líbí. A zřejmě také naznačil, že nešlo o dobrovolnou proměnu, ale pravděpodobně o nový pracovní projekt, kvůli kterému do změny nakonec šel.

Pod jeho nejnovějším snímkem se strhla lavina komentářů. „Super,“ napsala mu kolegyně, herečka Hana Vagnerová (39). „Rozhodně jo.“ „Musím podotknout, že Vám sluší vše,“ přidávají se k pozitivním reakcím fanynky. „Šel byste se mnou na rande?,“ odvážila se dokonce další z žen. Nový look si ovšem vysloužil také kritiku. „Ne, ne a ne,“ protestuje fanynka. „Pokud je to kvůli roli, tak ok, ale jinak...,“ vyjádřila pochybnosti další. „Bylo to už i lepší,“ objevilo se v komentářích.

A co říkáte na hercovu proměnu vy? ■