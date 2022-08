Jsem člověk, který se snaží negativní emoce přetvořit do těch pozitivních, říká Anna Slováčková

Anna Slováčková Michaela Feuereislová

„Jsem člověk, který se snaží negativní emoce přetvořit do těch pozitivních. Situace na Ukrajině je strašná a nejsem jediný člověk, kterého to sejmulo. Neřeším to jen já, ale i zbytek kluků z kapely. Už jsme byli mnohokrát nakoupit hygienické potřeby, odvážíme to do humanitárních center,“ uvedla Slováčková.

„Doufám, že tato strašná doba brzy skončí. Odpykali jsme si to covidem, teď válkou. Doufám, že budeme mít zase sladký život,“ vyslovila své přání.

Ve svém bytě Slováčková neměla možnost ubytovat uprchlíky. Velmi ale fandí těm, kteří to udělali. „Můj kamarád Dan Krejčíř s Matějem Stropnickým ubytovali uprchlíky na zámku. Sleduji je každý den na sociálních sítích. Uvědomuji si, že je krásné, co dělají,“ dojala se zpěvačka ■