Mé dny na skejtu jsou asi u konce, napsal na prahu sedmdesátky Mickey Rourke k fotce s rozmláceným obličejem

Mickey Rourke Profimedia.cz

Fanoušci mu v komentářích přáli brzké uzdravení, ale někteří nevěří, že by to bylo zranění z jízdy na skejtu. „Měli byste vidět toho druhého chlapa,“ vtipkoval jeden z komentujících. Jiní ovšem radili Rourkemu, aby to nevzdával tak rychle, a že bez pádů se člověk nic neaučí.

Začátkem března herec a bývalý boxer fanouškům na Instagramu sdělil, že prochází sérií vyšetření hlavy včetně magnetické rezonance. „Musím se přeci ujistit, jestli tam nejsou už jen míchaná vajíčka,“ komentoval snímek Mickey. Vzhledem k tomu, že měl za svůj život několikrát otřes mozku, je to namístě.

Krvavé zranění snad nenaruší natáčení nového filmu Murder At Hollow Creek, kde dostal herec roli srbského mafiána Ruslana Petroviče.

Herec nedávno promluvil pro Fox News o tom, že díky mladším režisérům se mohl vrátit k hraní. „Tihle mladí kluci jsou cool. Neřeší to, co kdo říká. Dělají si názor podle mých hereckých schopností, a ne podle mé staré reputace,“ řekl herec, který si v Hollywoodu 15 let ani neškrtl.

„S herectvím mám střídavě milující a nenávistný vztah. Baví mě to, co momentálně dělám, protože do toho můžu dát všechno, co jsem se naučil. Mám sebedůvěru. Prošel jsem si strašnými s*ačkami, které jsem schopen použít ve svých vystoupeních. Můžu stát tváří v tvář jakémukoliv herci a vím, že ten s*áč neprošel tím, čím jsem si prošel já,“ uvedl pěkně drsně v rozhovoru Rourke. ■