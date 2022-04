Potetovaný Jarda ze Svatby na první pohled otcem nebude. Těhotenství své partnerky si vymyslel

Jaroslav ze Svatby na první pohled nakonec otcem zatím nebude... Foto: TV Nova

Na všechny prý ušil boudu, a to jen proto, že chtěl upozornit na to, jak snadno se šíří fake news. Vybral si pro to ale dost svérázný způsob. Zfalšoval fotku z ultrazvuku, a ještě básnil o tom, jak se těší, až budou dítě společně s přítelkyní vychovávat v Indonésii.

„Jestli mi neklapne můj plán s hereckou kariérou, chtěli bychom se odstěhovat na Bali, tam jsou ideální podmínky pro potomstvo. Může tam z něho být surfař nebo golfista, nedovedu si představit lepší podmínky,“ napsal Super.cz a těhotenství své přítelkyně rozhodně nezapíral.

Teď si ale sype popel na hlavu. „Pravda je, že potomka nečekáme a ani to v plánu nemáme, a to vážně,“ napsal Super.cz s omluvou.

„Můžu za to já, spáchal jsem to, je to takový můj druh humoru, chápu, že ne každý to pochopí, a že jsem pár lidí pohoršil, ale doufám, že i ostatní lidi mi to odpustí a nebude se z toho dělat velká věda,“ dodal pak ve svém vysvětlujícím videu na youtube s tím, že nebyla skoro žádná šance rozpoznat, zda jde o fake, nebo pravdivou zprávu.

„Přiznám se, že mít kolem sebe profesionální štáb, jako má například Kazma, bylo by to lepší a takhle to vypadá jako amatérský vtípek,“ dodal pro Super.cz.

Jarda dostával jednu gratulaci za druhou, své si vyslechla i jeho maminka, kterou známí bombardovali s dotazy, kdy že to bude znovu babička (děti už má Jardův bratr).

Jaroslava dali experti v druhé řadě reality show Svatba na první pohled dohromady s náruživou Romanou. Oba to sice zkusili, ale nakonec jim to nevyšlo. Programátor Jaroslav si mezitím našel partnerku i bez pomoci vztahových expertů. Samotná Romana jako jeden z důvodů nesouladu uvedla, že zatímco ona chce budovat rodinu, Jarda se zatím do potomstva nehrne.

I proto ji zpráva o tom, že Jardova partnerka čeká dítě, dost překvapila. „No, upřímně, když jsme byli ve Svatbách a při konverzaci došlo na téma děti, nechtěl nic, a teď po půl roce se svojí přítelkyni čekají mímo...,“ kroutila hlavou. A nakonec se ukázalo, že se nedivila bezdůvodně... ■