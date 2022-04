Herec, který roky bojoval se závislostí a šokoval svět svou nedávnou proměnou, se vrací před kamery

Shaun Weiss Foto: Super.cz/Profimedia

Herec Shaun Weiss (42) si po 14 letech opět stoupne před kameru. Někdejší dětská hvězda, která proslula díky komedii Šampióni z 90. let, by se měla objevit v připravovaném snímku Jesus Revolution. Sám Weiss to uvedl pro TMZ.