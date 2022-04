500 zpěváků se uchází o roli v jeho Bídnících: František Janeček jim nedá nic zadarmo!

František Janeček Super.cz

Na pět stovek zpěváků a zpěvaček poslalo přihlášku na konkurz do muzikálu Bídníci, který producent František Janeček (77) po deseti letech opět vrací na scénu svého divadla GoJa Music Hall. Bídníci by se měli uvádět od září, do té doby se bude hrát Fantom opery.