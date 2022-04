Útlý pas a ňadra dmoucí: Zpěvačka čtyři měsíce po porodu ukázala na konkurzu Bídníků, že nemá ani deko navíc

Markéta Pešková Super.cz

Markéta v těhotenství přibrala něco přes dvanáct kilo. Nahoře už nemá ani deko. "To je pravda, ale není to moje zásluha. Tělo si s tím poradilo samo. Takže vždycky, když mi někdo řekne, že mi to sluší, poděkuju, ale recept nemám," řekla Super.cz zpěvačka, která syna kojí, takže jediná oblast, v níž je oblejší než dříve, je její dekolt.

Zpěvačka se pár týdnů po porodu vrátila k práci. "Samozřejmě jsme to museli probrat i s manželem, který mi s malým hodně pomáhá. Už jsem hrála pár představení v Městském divadle v Brně a ani dojíždění do Prahy se nebojím. Nemůžu si to vynachválit. Člověk přijde na jiné myšlenky a potká se dospělými lidmi. Než se toho bát a nedělat nic, tak do toho prostě skočím," smála se Markéta. ■