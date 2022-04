Sedací chlouba v hlavní roli. Brazilka s nejkrásnějším zadečkem zase provokovala

Suzy Cortez Profimedia.cz

Suzy se tentokrát rozhodla propagovat kryptoměnu a sama sebe nazvala největší investorkou této virtuální měny, do které prý investuje své výdělky. Ač sama sebe považuje za specialistku na kryptoměnu, raději bychom na její investice moc nesázeli.

Suzy o sobě mimo jiné dala vědět jako fanatická obdivovatelka argentinského fotbalisty Lionela Messiho. V minulosti se chlubila tím, že si ji Messi přidal do přátel na sociální síti.

Fotbalista si ale záhy na popud manželky Antonelly její účet zablokoval. Latinskoamerická provokatérka se ale nevzdala a pózovala polonahá s plakátem a fotkou s nápisem: Unblock me, Messi (odblokuj mě Messi). Tato žhavá prosba ale zůstala nevyslyšena.Svému idolu ale Suzy fandí i nadále a často pózuje polonahá aspoň v jeho dresu.

V minulosti se také netajila sympatiemi k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V roce 2016 dokonce řekla, že by se chtěla stát Ruskou. To už v kontextu aktuálních událostí neplatí. „Tím, že vyhlásil Ukrajině válku, Putin potvrdil, že je to násilnický psychopat,“ říká nyní modelka a naopak se vůči Putinovi, kterého dokonce osobně poznala, vymezila. Naštěstí. ■