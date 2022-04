Fanoušci mě prosí, abych je snědla, říká dívka, která si měsíčně přijde na milion jako obryně

Jesse Switch Profimedia.cz

Díky různým webovým portálům si mohou někteří přijít na velké peníze, když vystoupí ze své komfortní zóny a nabízí něco, co není jen tak k vidění. Přesně to také dělá Jesse Switch z Kanady, která pro své sledující v placené zóně jednoho webu hraje obryni.

Svůj profil na stránce pro dospělé založila v roce 2020. Tehdy opouštěla práci a chtěla si něco málo vydělat, než se posune dál. Nakonec zjistila, že tam na ni ale čekal zlatý důl. Nyní totiž vydělává víc než milion korun měsíčně.

Třiatřicetiletá kráska se stala populární pro fetišisty na obryně. Ve svých videích například jen chodí v prádle, ale telefon na natáčení pokládá na zem, aby vypadala větší. Když chce své sledující dostat do varu, začne „pojídat“ malé figurky lidí. Jednoduše plní fantazie svých platících fanoušků.

„Vždy mě zajímalo, odkud tahle výstřednost přichází, fantazie o obryních, nejčastěji to bývá o představě vydat se někomu úplně na pospas,“ uvedla pro deník Mirror Jesse. „Vydělávám na své roli obryně měsíčně 38 tisíc liber (zhruba 1,1 milionu korun) a fanoušci mě prosí, abych je snědla. Líbí se jim to vzrušení, že vypadám ohromně a oni jsou maličtí. Vzrušuje je ta nejistota, co budu dělat dál.“

Switch ve svých videích dělá opravdu psí kusy. „V jednom videu jsem si vzala na pomoc miniaturní figurku člověka, dala si ji do pusy a předstírala, že ji polykám. V dalších videích na žádosti fanoušků třeba šlapu, nebo si sedám na kameru, aby to vypadalo, že se je chystám rozdrtit. Někteří totiž fantazírují o tom, že si na ně někdo sedá, nebo stoupá a jiní zase chtějí abych je rozmačkala přímo mezi půlkami nebo poprsím.“

Kanaďanka je na tyto příležitosti skvěle vybavená, takže se jí mobil vejde jak do výstřihu, tak i na jiná místa. „Jsem díky svým proporcím schopna jejich fantazii přivést k životu.“

Jesse tráví 10-12 hodin denně komunikací se svými fanoušky: „Bude to znít otřepaně, ale mám s nimi opravdu speciální vztah.“ Někteří ji dokonce ani nezahrnují úkoly a jen si chtějí povídat a posílat vtipy. „Tihle lidé jsou vtipní, výstřední, ale i romantičtí. Když takoví dokážou být se mnou, tak to zvládnou i s jinými. Pomáhat mužům s jejich duševním zdravím je dobré pro všechny, včetně žen,“ dodala. ■