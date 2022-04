Iva Pazderková bude hrát legendární roli Heleny Růžičkové, ale tloustnout nebude. Tolik peněz bych za to nedostala, říká

Iva Pazderková Super.cz

Po návratu z reality show Survivor se Iva Pazderková (42) konečně mohla pustit do práce. Začala zkoušet nový muzikál a za sebou má i pár moderování. "Moderovala jsem jeden ples a pak u nás v Berouně koncert pro Ukrajinu, proto také mluvím tak, jak mluvím," vysvětlovala Iva, že na venkovní akci, kde stála šest hodin v mrazu, pořádně prochladla.

V muzikálu Slunce, seno, jahody podle oblíbeného filmu Zdeňka Trošky ji čeká role Škopkové, kterou nezapomenutelně ztvárnila Helena Růžičková. Přibírat kvůli tomu ale nemusí. "Říkám, že je to hodně vabank a drzost ujmout se téhle role. Rozhodně se nebudu pokoušet paní Růžičkovou napodobit. Půjdeme vlastní cestou. Kdybych nevěřila svému řemeslu a myslela si, že záleží pouze na fyzických kvalitách, tak mám stejně pocit, že bych nedostala tolik jako Renée Zellweger za Bridget Jones," smála se Iva.

Podobu prý nikdy kvůli roli měnit nemusela, naopak mívá problém, že image střídá v civilu.

"Často měním třeba barvy vlasů, permanentně procházím nějakou změnou. Ale to se dá v divadle vyřešit parukami," míní herečka, s níž jsme si povídali také o soukromí. Zajímalo nás, zda nemá náhodou v plánu třetí svatba. Jak to je, to se dozvíte v našem videu. ■