Není jí příjemné mluvit pořád jen o nemoci, kterou prodělala. Anička Slováčková se snaží negativní emoce přetavit v pozitivní

„Sama jsem si tím prošla a vím, jak náročná léčba může být. Pokud se navíc jedná o děti, tak je to o to víc citlivé. Nikdo z nás si nepřeje, aby byly nemocné,“ říká Anička a jedním dechem dodává: „Doufám, že tento projekt dětem vykouzlí aspoň trošku úsměv na tváři v těžké době. Že jim to pomůže uzdravovat.“

Pochopitelně není pro mladou dívku příjemné si neustále připomínat nemoc. „Není mi to příjemné a není to téma, které bych chtěla samovolně rozvíjet. Mluvím o tom kvůli ostatním, abych lidem pomohla. Chtěla bych, aby věděli, že když se cítí špatně, tak se to dá zvládnout. Sama jsme si v závěru říkala, že to nemůžu vzdát, když jsem inspirací ostatním lidem,“ říká Anička a dodává: „Neproběhne rozhovor, aby se mě na to novináři nezeptali. Pak už si jen připadám, že jsem člověk, který byl nemocný a nic jiného nedokázal.“

Pravdou je, že Slováčková se snaží věnovat i radostnějším věcem. „8. dubna máme s kapelou koncert v prostoru Země. Budeme tam hrát nové singly a diváci se dozví spoustu novinek. Budu pořádat i koncert 20. dubna pro útulky v prostoru Music Park Forea. Plánujeme s kapelou v průběhu května vydat klip. Do toho točím Ordinaci, kde je to hodně dramatické. Je toho teď hodně,“ popisuje Anna Julie Slováčková věci, které jí dělají velkou radost. ■