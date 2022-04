Na rozdíl od exmanžela je single: Nepotřebuju vytloukat klín klínem, říká Táňa Kuchařová

Taťána Kuchařová Herminapress

Ty mimo jiné zajímalo, zda je modelka momentálně šťastná. "Pracuje se na tom. Dnes už vím, že zdánlivá ztráta může být i velkým ziskem (a nemyslím finančním)," odpověděla Kuchařová. Prozradila také, že na rozdíl do svého exmanžela je momentálně nezadaná.

"Nepotřebuju vytloukat klín klínem. Jsem teď single a je to fajn," ujišťuje svoje sledující. A svěřila také, jak si představuje svůj život za pět let. "Po boku milujícího partnera, opravdového parťáka do života, a dvě děti. A stále pracovitá jako doposud," nehází flintu do žita Taťána. ■