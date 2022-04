Dívku, která se nemůže smát, šikanovali tolik, že se šestkrát pokusila o sebevraždu: Dnes je z ní úspěšná modelka

Tayla Clement Profimedia.cz

Tayla Clement (24) z Nového Zélandu se narodila s Moebiovým syndromem, kvůli němuž nemůže pořádně hýbat s obličejem. Koutky vůbec nepozvedne do úsměvu, nepohne ani s horním rtem, obočím nebo s očima do stran.

Na škole ji kvůli tomu šikanovali, týrali ji dokonce i fyzicky. Prošla si opravdovým peklem, ale dnes je úspěšnou instagramerkou a podepsala smlouvu s mezinárodní modelingovou agenturou Zebedee.

Chce jít příkladem mladým a ukázat, že odlišný vzhled neznamená, že je člověk méněcenný. Pro 7Life uvedla, že si nevzpomíná na den, kdy jí na škole nenadávali nebo neubližovali. Šikana se ještě zhoršila po neúspěšné operaci, kterou prodělala v 11 letech.

„Vypadala jsem tak příšerně, že mi rodiče ani zdravotní sestry týden a půl po operaci nedovolili podívat se do zrcadla. Myslela jsem, že operace pomůže, ale vůbec,“ zavzpomínala.

Trvalo rok, než se Tayla po zákroku zotavila, a šikana se ještě zhoršila. Kruté děti ji například dusily pytlíkem na hlavě a kopaly do ní, dokud neskončila na zemi. Cítila se osamělá a vše vyústilo v celkem šest pokusů o sebevraždu.

Stres a deprese se na ní tvrdě podepsaly. V 17 letech začala trpět epileptickými záchvaty, po dobu pěti měsíců mívala i 10 záchvatů za den. Lékaři jí řekli, že je na tom psychicky stejně špatně jako například voják s posttraumatickým syndromem z války.

Nakonec jí pomohly terapie, fyzická aktivita a meditace. Na Instagramu si založila účet s názvem The Girl Who Can’t Smile (dívka, která se nemůže smát - pozn.), kde dokumentuje svůj každodenní život. A díky sociálním sítím to nyní dotáhla až k modelingu.

„Myslím, že malá Tayla by na mě byla pyšná,“ okomentovala svůj úspěch na závěr. ■