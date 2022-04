Daniela Písařovicová zachovala dekorum: Takhle reagovala na slova Brzobohatého ex Kuchařové

Daniela Písařovicová Michaela Feuereislová

Zatímco moderátorka Daniela Písařovicová (43) a hudebník Ondřej Gregor Brzobohatý se rozhodli svůj vztah neprožívat veřejně, muzikantova ex Taťána Kuchařová (34) rozvířila vody tvrzením, že o nové známosti bývalého manžela ví a že ta trvá už kolem půl roku, tedy že začala za jejich manželství. Co na to Písařovicová?

„Dozvěděla jsem se to nedávno. I to, že jejich vztah trvá už kolem půl roku a začal ještě za našeho manželství. Co k tomu říct... Opět to jen potvrzuje to, co jsem už řekla, a nepřekvapuje mě to. Jsem ráda, že jsem z tohoto toxického vztahu venku, a nechci další věci okolo bývalého manžela komentovat,“ citoval slova Kuchařové magazín Showtime.

Daniela Písařovicová sice nejdříve nechtěla vztah s Brzobohatým jakkoli komentovat, na slova někdejší Miss World ale zareagovala. Není se čemu divit, šlo o veřejné obvinění, které uznávanou moderátorku staví do velmi nepříjemné pozice. Písařovicová popřela, že by měla co do činění s koncem vztahu Gregora Brzobohatého a Kuchařové.

„Nikdy jsem nebyla důvodem krize či nakonec rozvodu Ondřeje a Taťány,“ napsala Super.cz s tím, že jí tedy přijde nepatřičné, aby se k věci jakkoli vyjadřovala.

Gregor Brzobohatý a Kuchařová rozchod oznámili koncem prosince loňského roku. Zatímco modelka uvedla, že právě tehdy vztah definitivně ukončili, podle hudebníka už od srpna „víceméně“ žili každý sám.

Rozvod proběhl v březnu po necelých šesti letech manželství. ■