Jsem strašně ráda, že mám syna právě s ním, říká Lucie Bílá o expartnerovi, který ji opustil kvůli jiné ženě

Lucie Bílá Michaela Feuereislová

Lucie Bílá (55) je maminkou dnes již dospělého syna Filipa, kterého má s producentem Petrem Kratochvílem. Vztah jim tehdy ztroskotal kvůli miss Československa Pavlíně Babůrkové, do které se producent a divadelník zamiloval. Dnes s tatínkem svého jediného syna vychází dvacetinásobná zlatá slavice skvěle. Dokonce je Kratochvíl spoluvlastníkem jejího divadla.

„On byl vždycky ten zkušenější, starší a moudřejší. Hodně věcí jsem od něj okoukala, naučila se. Bylo by opravdu hodně nelogické nepokračovat ve spolupráci dál,“ svěřila zpěvačka.

Na to, s kým má své jediné dítě, je pyšná. „Musím říct, že jsem strašně ráda, že mám syna právě s ním. Filip je kombinace nás obou, po mně je empatický a po Petrovi je něčeho ředitelem, jen ještě nevíme čeho,“ prozradila zlatá slavice v pořadu Moje místa, který Televize Seznam uvede ve středu ve 20 hodin.

Nezapomíná ale ani na těžké období, kterým si společně prošli. „To, že se Petr rozhodl jako muž žít s jinou ženou, byla a je jeho volba. Jsme ale opravdu přátelé, v každodenním kontaktu, když potřebuji poradit, volám jemu,“ dodává.

Dnes je Lucie Bílá šťastná po boku Radka Filipiho a ani fanoušci nemohou přehlédnout, jak díky lásce září. „Já doufám, že s Ráďou už je to napořád. Já jsem ani na vteřinu nepochybovala. Na začátku jsem se samozřejmě bála a už jsem si říkala: ,Neblbni, Bílá, vždyť je to pořád dokola. Ne, už dost. Zkusíme to jinak.' Ale měla jsem štěstí, že se Ráďa nenechal odehnat,“ dodává. ■