Po dlouhé době zase nechala vykouknout své poprsí z bikin: Rita Ora vyrazila na výlet s Kate Moss

Fanouškům Rita nabídla sérii snímků v bikinách, ze kterých jí zase podle posledních trendů vykukovala prsa spodem. Zároveň se ukázala v dlouhém barevném kaftanu, který na sobě na jiné fotce měla v odlišném provedení i Kate.

Ač to vypadá, že poslední dobou zpěvačka hlavně obráží předávání cen, jelikož je jejím partnerem novozélandský režisér Taika Waititi, mnoho času poslední dobou tráví také ve studiu. Ora chystá svou třetí desku, což potvrdila už v roce 2019 v rozhovoru pro Marie Claire.

Její první deska se jmenovala Ora a vyšla v roce 2012, další album vyšlo o šest let později a neslo název Phoenix. V minulém měsíci podepsala smlouvu s vydavatelstvím BMG a k tomu uvedla: „Jsem neskutečně nadšená z nové hudb, na které už pracuji. Nemohu se dočkat, až ji s vámi všemi budu sdílet.“

Mezi nejslavnější hity zpěvačky patří písně Hot Right Now, Anywhere, Your Song, Lonely Together, How We Do či I Will Never Let You Down. ■