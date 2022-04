Nejvtipnější rozhovor s Berenikou Kohoutovou: Proč ukázala díru na zadku a krajkové kalhotky?

Berenika Kohoutová Super.cz

"To se opravdu stalo. Já ty svoje oblíbené džíny vyprala a pak jsem si je vzala a tohle se stalo. Byly takové pěkně onošené, neměla jsem je házet do pračky. Teď mám po džínách. Fakt ty džíny neperte!" smála se Berenika a ujistila nás, že důvodem toho, že kalhoty ruply, nebylo to, že by tak přibrala vysedáváním na dětském hřišti.

Od džín jsme se dostali ke kostýmům na Martu. Na módu 60. let se herečka a zpěvačka těší. "Komu by se tahle móda nelíbila? Hrozně sedne. Třeba áčkové sukně lichotí každé ženě. Je to moje móda, tenhle styl ráda nosím," řekla nám Berenika, která bude mít prací dost naplněné léto. Vedle Marty ji mohou diváci vidět i v představeních Werich a Starci na chmelu a natáčí další díly seriálu Pan profesor. Čekají ji i koncerty.

Zajímalo nás také to, zda s manželem od zářijové svatby stihli svatební cestu. A na to přišla další vtipná odpověď. To, zda někam vyrazili, nebo ne, se dozvíte v našem videu, kde jsme probrali také novou ukrajinskou rodinu, kterou Berenika ubytovala ve svém domě. ■