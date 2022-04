Vztah s Jakubem Prachařem jí kvete: Mám nejvíc podporující lásku, říká Sara Sandeva

Sara Sandeva Super.cz

Po dovolené v Mexiku, kde byla s rodinou a přijel za ní i přítel Jakub Prachař (38), už se herečka Sara Sandeva (24) zase vrhla naplno do práce. Potkali jsme se na představení nového muzikálu Marta o životě Marty Kubišové (79), který se bude v létě hrát na letní scéně Musea Kampa.

"Mít hodně práce mě baví, ty dva týdny na dovolené mi stačí, abych načerpala energii, a pak mě zase baví ten pracovní proces. Jsem typ člověka, který toho potřebuje mít hodně, a vlastně mě pak baví být unavená," smála se. Na druhou stranu je ráda, že už nemusí pendlovat mezi různými zeměmi jako v době, kdy měla vztah s fotbalistou Václavem Černým, který hrál v Holandsku.

"Je to úžasné, že můžu být na jednom místě, a když už pendluji, tak jen proto, že jedu cestovat," vyhovuje jí mít na jednom místě přítele i práci. Jak z našeho rozhovoru vyplynulo, až tak horké to ale není. Opět totiž kývla na práci v Srbsku, kde bude v létě natáčet nový projekt.

A co na to řekne její láska? "Já si to vždycky umím zkomplikovat. Ale já mám nejvíc podporující lásku ze všech stran. Cítím jenom podporu a nic jiného," svěřila, že je naprosto spokojená jak po pracovní, tak po soukromé stránce. ■