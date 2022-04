Dabér Mentalisty se brzy stane dědečkem: První vnouče mu přivede na svět herečka z Ulice

Jan Vondráček Super.cz

„To není role, to je poslání být dědečkem. Těším se, je to velká radost a přišlo to tak hezky čekaně nečekaně. První holčička v rodině, to je krásné,“ řekl Super.cz herec, který se do paměti diváků zapsal především rolemi záporáků.

Jan Vondráček má dva syny, staršího Kryštofa, jenž se brzy stane tatínkem, a mladšího Vojtu, který jde v uměleckých šlépějích. Staršího syna si údajně veřejnost a média zaškatulkovala pod špatnou identitou, což herec v našem rozhovoru uvedl na pravou míru.

„Mladší syn jde v mých šlépějích, starší dělá jazyky a ekonomiku. Můj syn, který teď čeká dítě s mojí kolegyní Evou Hacurovou, není 33letý hudebník Kryštof Vondráček, můj syn je mladší. Teď jsem zjistil, že v novinách vyšlo takových nesmyslů kolem Kryštofa,“ usmívá se herec.

Mladší syn Vojta se věnuje herectví a zdá se, že se mu nevyhnou záporné role po vzoru otce. „Nejvýraznější roli měl ve filmu Stockholmský syndrom, kde hrál drsného pasáka. Samozřejmě, že mi hned kamarádi volali a říkali: No tak to už je rodinný podnik, ten už bude taky hrát jen sígry,“ dodává s úsměvem herec a český hlas seriálového Mentalisty, který již brzy nechá nahlédnout do zákulisí dabingu v novém dílu podcastu V českém znění, kam přijal pozvání. ■