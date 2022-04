Barmanka ze seriálu Ulice se vrátila na jeviště: Čtyři měsíce po narození dcery už zase hraje

Malvína Pachlová Foto: archiv Divadla Broadway

Herečka Malvína Pachlová (31) se začátkem prosince stala maminkou. Se svým přítelem, hercem Milanem Ligačem, vychovává dcerku Enolku. My jsme představitelku sympatické Šárky z nováckého seriálu Ulice navštívili v Divadle Broadway, kde si poprvé od porodu první dcerky zahrála roli Zuzany Adamové v muzikálu s hity Václava Neckáře Mýdlový princ.

„Musím říct, že jsem se do divadla moc těšila. Měla jsem trochu nervy, protože jsem na poslední chvíli hrála jinou roli, než kterou hraji obvykle, ale vše dopadlo skvěle a obě představení jsem si moc užila,“ sdělila herečka.

V divadle na herečku čekalo překvapení. Protože zrovna slavila narozeniny, kolegové jí na konci představení zazpívali Happy Birthday a předali kytici růží. „Byla jsem překvapená a zároveň dojatá, když jsem dostala pugét růží a všichni mí kolegové na jevišti spolu s publikem začali zpívat. Měla jsem obrovskou radost, vůbec jsem to nečekala,“ dozvěděli jsme se od herečky, která si roli maminky naprosto užívá.

„Enolku hlídal partner, je strašně hodná a skvěle to spolu zvládli. Mezi představeními mě v divadle navštívili, nakrmila jsem ji a hned po konci jsem zase za nimi spěchala domů,“ svěřila se Malvína, které se zatím daří skloubit výchovu dcerky s pracovními povinnostmi.

„Občas si odběhnu do dabingu, což nezabere tolik času. Kdy se vrátím do seriálu Ulice, už trochu tuším, ale nejsme ještě s produkcí úplně přesně domluveni, tak uvidíme,“ dodala závěrem půvabná herečka. Muzikál Mýdlový princ je na repertoáru Divadla Broadway již 7 let, odehraje posledních 8 repríz a 25. 9. se v plánované derniéře rozloučí s diváky. ■