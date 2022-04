Ukrutné bolesti a několik operací páteře: Rostlinář Jaromír z Vesničko má středisková promluvil o zdravotních problémech

Oldřich Vlach Česká televize

Jsou to dva roky, co herec Oldřich Vlach (80) ukončil svou práci na divadle. Důvodem jeho odchodu z angažmá v Divadle na Vinohradech, kde působil 29 let, byly zdravotní komplikace spojené s páteří. Herec musel v průběhu posledních let absolvovat řadu operací a hraní pro něho bylo, kvůli bolestem, čím dál složitější.

„Jsou to dva roky, v únoru jsem se rozhodl, ono by to ještě šlo, pan ředitel byl hodný, ale já jsem řekl, že končím,“ svěřil se nyní herec, mezi jehož nejznámější filmové role patří například postava rostlináře Kunce z komedie Vesničko má středisková. Od svého odchodu z divadla scénu herec nenavštívil.

„Já bych tam těžko došel, jsem po operaci páteře, několikáté. Ve vás to postupně narůstá a řekl jsem si, že skončím. Nechce se mi tam jít, abych se nerozbrečel a aby mě neviděli kolegové, jak se to zhoršilo,“ prozradil v pořadu 13. komnata Oldřich Vlach. Jeho stále se prohlubující problémy se zády začaly už v roce 1998. Nejdřív mu lékaři diagnostikovali rakovinu a dávali mu pár týdnů života. Později se ukázalo, že jde o zánět. S krční páteří trpěl jako zvíře. Má zúžený míšní kanálek, bolest mu vystřelovala do nohou a nemohl se – ani dosud se zcela bez omezení nemůže – normálně pohybovat.

Podstoupil několik operací zad. V roce 1998 se podrobil zásadní operaci, při níž mu lékaři vzali kus kosti z pánve a pomocí této kosti a titanových částí nahradili některé obratle. Zažil utrpení a nesnesitelné bolesti. „Začalo mně pozvolna bolení a byla to šílená bolest a bylo to nesnesitelné. Přišel jsem ze zkoušky a najednou jsem nemohl chodit, ty nohy vás pak neposlouchají. Myslím si, že vydržím dost, ale to bylo téměř k nepřežití, stačil minimální pohyb a myslel jsem, že se zblázním,“ popsal své bolesti herec.

Za záchranu vděčí nejen lékařům, ale i manželce Janě. V následujících letech se mu ale bolesti vrátily, a tak musel napnout všechny své síly, aby spolupracoval při rehabilitaci v Kladrubech, a jak sám říká, nezůstal manželce na krku. Dnes si užívá zaslouženého odpočinku. Na jeviště už se nevrátí, objevuje se ale v seriálech. ■