Patnáct let se snaží měnit pláč dětí v nemocnici v úsměv a údiv. Herečce pomáhají i její čtyři děti

Člověk by předpokládal, že herečka začala prostor nemocnice přebudovávat po návštěvě nemocnice s některým ze svých čtyř dětí. Bylo to prý ale ještě dříve. „Když jsem čekala svou druhou dceru Janičku, tak jsem se seznámila s výtvarníkem Liborem Škrlíkem a jeho práce mě naprosto uchvátila. Rozhodla jsem se, že zkusíme nádherné nástěnné malby, které mají nejen terapeutický, ale i vzdělávací přesah, dělat ve větším. Za podpory osvícených sponzorů se to podařilo a dopadlo to dobře,“ vzpomíná na dobu začátků před patnácti lety herečka.

Efekt vizuálně zajímavého prostředí si herečka vyzkoušela ale i na své rodině. „Sama jsem na svých dětech vyzkoušela, že to mnohem lépe zvládají v jsou v prostředí, které je veselé, hravé a dynamické. Často i rodiče mohou děti zabavit na pětačtyřicet minut,“ říká Zdeňka Žádníková-Volencová a dodává: „Má to vizuální efekt a zároveň učební. Libor Škrlík je totiž původem učitel aprobace čeština, dějepis. Spoustu věcí se tedy dozvíte zábavnou formu, to mě velmi baví.“

Nadační fond Zdeňky Žádníkové by nemohl fungovat bez sponzorů. My jsme se s herečkou potkali na neformálním setkání, kde byl představen Nadační fond Simony Kijonkové. Úspěšná česká podnikatelka se rozhodla propojit vybrané dobročinné organizace a pomoct jim v jejich dalším fungování. „Na startu v roce 2007 pomohla účast v seriálu Rodinná pouta. Každý sponzor, který si s námi začal, tak zůstal. Máme portfolio českých firem a jsem za to ráda,“ říká s úsměvem.

Herečce pomáhají ve fungování i její čtyři děti. „Zcela určitě se mi starají o Instagram. Když potřebuji natočit reportáž nebo podcasty, tak přidají ruku k dílu. Já bych na tom všem strávila čtrnáct dní, ale ony jsou už jiná generace,“ dodává Zdeňka Žádníková-Volencová. ■