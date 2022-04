Čtyři děti už nevyžadují tak intenzivní pozornost. Po Rodinných poutech by se herečka nebránila většímu seriálu

Zdeňka Žádníková-Volencová mohla do scénáře Rodinných pouta zasahovat. Super.cz

Potkaly ji jen menší role v seriálech V.I.P. vraždy, Specialisté a Dáma a Král, větší prostor dostala ve Zkáze Dejvického divadla, na populární pražské scéně totiž řadu let působí.

„Rodinná pouta byla první. Dnes už existují mnohem nekonečnější seriály, jako je Ulice nebo Ordinace v růžové zahradě. Ten náš byl jiný v tom, že to bylo poprvé velké dobrodružství. Byla jsem ráda, že jsme se jako herci mohli podílet na scénáři. Jaká dějová linka nastane, jak by se to mohlo vyvíjet. Na tento druh spolupráce jsem zvyklá z Dejvického divadla,“ vzpomíná herečka.

„Seriál se jmenoval Rodinná pouta a naše vztahy byly opravdu rodinné. To už se dnes neděje,“ doplnila.

A jak to má s nabídkami do nekonečných seriálů dnes? Chodí?

„Měla jsem poslední dvě děti, třetí a čtvrté, poměrně rychle za sebou. Jelikož jsem zvyklá dělat věci pořádně, tak jsem se věnovala roli maminky. Teď už jsou větší, tak uvidíme, co svět přinese,“ naznačila tvůrcům Zdeňka Žádníková-Volencová svůj zájem. ■