Taťána Kuchařová drsně okomentovala vztah exmanžela s Danielou Písařovicovou: Nebrala si servítky!

Taťána Kuchařová Michaela Feuereislová

„Jsem spokojená,“ usmívala se na kameru Super.cz Daniela Písařovicová na dotaz ohledně nové lásky. Gregor Brzobohatý zase uvedl, že vztahy jsou křehké téma a raději by o nich veřejně více nemluvil.

Kuchařová byla sdílnější. O nové známosti svého bývalého muže prý ví, i když krátce, a dle slov modelky trvá „kolem půl roku“.

„Dozvěděla jsem se to nedávno. I to, že jejich vztah trvá už kolem půl roku a začal ještě za našeho manželství. Co k tomu říct... Opět to jen potvrzuje to, co jsem už řekla, a nepřekvapuje mě to. Jsem ráda, že jsem z tohoto toxického vztahu venku a nechci další věci okolo bývalého manžela komentovat,“ citoval slova Kuchařové magazín Showtime.

Rozpad manželství Gregor Brzobohatý a Kuchařová potvrdili krátce před loňskými Vánocemi s tím, že konkrétní důvody si nechají pro sebe. „Oba doufáme, že v dalším životě najdeme své štěstí,“ dodal muzikant. ■