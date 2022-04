Do života její postavy v Ulici zasáhne osud: Scény mladá herečka točila už těhotná. Bylo to zvláštní, přiznala

Eva Hacurová a Adrian Jastraban hrají v Ulici pár. TV Nova

Zajímavostí je, že Eva sama nyní čeká dítě a v době, kdy točila aktuálně vysílané díly, to už věděla. „Už jsem věděla, že jsem těhotná, takže někdy to bylo fakt zvláštní natáčení,“ svěřila Hacurová.

„Alice tolik touží po dítěti, ale Bedřich se na to necítí. Proto se naše repliky docela často motaly kolem tématu: Proč se mnou nechceš mít dítě? Bylo zvláštní vžít se do polohy ženy, která se možná nikdy nestane mámou, a zároveň už mít dítě pod srdcem. Taky pro mě byla zajímavá zkušenost hrát ženu s obrovskou touhou po dítěti. Jako by to byla v tu chvíli jediná možná náplň jejich společného života,“ popsala herečka.

Svého prvního potomka, holčičku, čeká s partnerem Kryštofem Vondráčkem, synem herce Jana Vondráčka, ze kterého tak brzy bude dědeček.

Adrian Jastraban má ve skutečnosti dvě dcery, seriálových dětí pak o něco víc: Frantu (Matyáš Valenta), Emu (Anna-Marie Valentová) a Ladu a také vnuka Chrise. ■