Láska z placu nevydržela: Rozchod slavného páru po 7 letech fanoušky šokoval

James Roday a Maggie Lawson byli partneři před kamerou i v reálném životě. Profimedia.cz

Shawn Spencer už jako dítě často dumal, jestli existuje dokonalý zločin. A vypadá to, že se s ním konečně setkává. Jak si poradí s vyšetřováním? To se dozvíte v americkém seriálu Agentura Jasno (2006–2014), který bude od 4. dubna vysílat Televize Seznam každý všední den od 16:15 hodin . Na své si v něm přijdou milovníci detektivních příběhů okořeněných humornými situacemi, takže nudit se určitě nebudete.

V hlavní roli „médium“

Postava hlavního hrdiny vyniká zvýšenými pozorovacími schopnostmi a velmi dobrými detektivními instinkty. Má neobyčejně vyvinutý smysl pro detail a fotografickou paměť, díky čemuž si dokáže spojit věci, které spoustě lidem – včetně policie – nedochází. Lví podíl na Shawnových mimořádných vlohách má jeho záludný otec Henry, který je v synovi rozvíjel už od dětství.

Protože Shawn se kvůli svým „nadpřirozeným“ schopnostem ocitne sám v podezření, musí hrát roli média a pomáhat policii s pátráním na základě svých tajemných „vidění“. Za tímto účelem si založí okultní detektivní agenturu Jasno a stává se poradcem kriminálky v Santa Barbaře. S vyšetřováním mu pomáhá jeho nejlepší přítel (a neochotný partner) Burton „Gus“ Guster.

Láska na place

Agentura Jasno kombinuje detektivku, jemný humor i lehký nádech nadpřirozena a určitě si oblíbíte i představitele hlavní úlohy Jamese Rodaye. Rodák z texaského San Antonia vystudoval divadlo na Newyorské univerzitě a svou kariéru zahájil několika divadelními produkcemi. Na filmovém plátně debutoval v roce 1999 ve snímku Brzy to přijde, ve kterém si zahrál po boku Ryana Reynoldse a Ashtona Kutchera. Zlom v jeho kariéře nastal právě s rolí Shawna Spencera v seriálu Agentura Jasno.

Během natáčení seriálu došlo i na romantiku. Představitel Shawna se totiž sblížil s kolegyní Maggie Lawson, která v něm hraje policistku Julii „Jules“ O´Harovou. A rozhodně nešlo o nějakou prázdninovou romanci – dokonce se sestěhovali do společného bytu v Los Angeles a plánovali budoucnost. Jejich vztah vypadal neotřesitelně – však jim ho také kolegové záviděli a fanoušci mu fandili. Zkrátka a dobře: chemie jim fungovala nejen na obrazovce, ale i v reálu.

Maggie Lawson se dokonce v roce 2011 vrátila na divadelní prkna, což bylo významné rozhodnutí v její kariéře. Spekuluje se, že ji k tomuto odvážnému kroku přiměl sám Roday.

Všechny proto šokovalo, když po sedmi letech, v roce 2013, oblíbený pár oznámil rozchod. I ten proběhl v poklidu a bez jakýchkoli skandálů, které by vyšťoural bulvár. Fanoušci dodnes nezjistili, co se mezi nimi vlastně stalo a proč se rozešli. Odpovědi se dosud nedočkali, každopádně Roday je stále svobodný a údajně i nezadaný. Od roku 2019 hraje jednu z hlavních rolí v seriálu A Million Little Things.

Nevyšlo to ani představiteli Guse

Shawnova parťáka Guse hraje Dulé Hill, kterého ještě před Agenturou Jasno proslavil seriál Západní křídlo (1999-2006). Ztvárnil v něm Charlieho Younga, osobního asistenta amerického prezidenta v podání Martina Sheena. Tento ospale vypadající stepař a komik byl v letech 2004 až 2012 ženatý s herečkou Nicole Lyn, která se také objeví v jedné epizodě seriálu Agentura Jasno. Hillovou další manželkou se pak stala herečka Jazmyn Simon, v roce 2018 se ale pár rozvedl. ■